Fundador de Alibaba donará mascarillas y kits de test a países latinoamericanos ante pandemia COVID-19

“Un mundo, una pelea” señaló el hombre más rico de China, Jack Ma, quien también es el fundador y presidente de Alibaba, luego de anunciar a través de su cuenta de Twitter que donará suministros de emergencia a 24 países de Latinoamérica, incluyendo a República Dominicana .

Entre los insumos médicos que serán parte de su donación, se encuentran mascarillas, tests de prueba y ventiladores mecánicos para que diferentes recintos hospitalarios puedan utilizarlos e implementarlos en pacientes contagiados por coronavirus.

One world, one fight! We will donate emergency supplies - 2 million masks, 400K test kits, 104 ventilators - to 24 Latin American countries including Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Dominican Republic and Peru. We will ship long-distance, and we will hurry! WE ARE ONE!

— Jack Ma (@JackMa) March 22, 2020