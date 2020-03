Hijo de Víctor Gómez Casanova llama a protegerse del coronavirus

Señaló que presentó síntomas como dolor de cabeza, dolor en los ojos, en el cuerpo y fiebre

Santo Domingo, RD.- Víctor Gómez, el hijo del director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, que dio positivo al coronavirus, motivó a la población a mantener el positivismo, protegerse y proteger a su familia.

Víctor Gómez aseguró que cualquiera se puede contagiar, y señaló que presentó síntomas como dolor de cabeza, dolor en los ojos, en el cuerpo y fiebre.

“Los síntomas que presenté el domingo y lunes fueron dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor en el cuerpo y fiebre, ayer martes amanecí mejor pero lamentablemente salí positivo, así que si me dió a mí le puede dar a cualquiera”, indicó.

Recomienda seguir las medidas preventivas indicadas por las autoridades.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el joven escribió:

“A mal tiempo, buena cara.. quiero agradecerles primero a Dios por mantenerme a salvo y a todos por sus buenos deseos a mí, a mi padre y toda mi familia por las fuerzas que nos han dado‼️ los quiero mucho.

-

Con relación al corona virus, tengan mucho cuidado, protéjanse ustedes y a sus familiares. Todos los que me conocen saben que vivo una vida saludable, soy joven, practico crossfit, etc.. y sin embargo me dio y fuerte. Los síntomas que presenté el domingo y lunes fueron dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor en el cuerpo y fiebre, ayer martes amanecí mejor pero lamentablemente salí positivo, así que si me dió a mí le puede dar a cualquiera... personalmente llamo a que hagan lo que dijo el Presidente, tomen precaución y por cualquier cosa que sientan no se maltraten mentalmente ni piensen lo peor. Hoy estoy bien aislado en el hospital, sin síntomas, un poco débil y triste pero con fe en Dios. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos”.