Miami Beach impondrá el toque de queda por el coronavirus: “La fiesta se terminó”

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, anunció el cierre de Lummus Park y sus playas en South Beach todo el día desde la quinta calle hasta la 15, según detalló el Miami Herald. Además, informó que instituirá un toque de queda a partir 23 en el distrito de entretenimiento South Beach de la ciudad y obligará a todos los negocios a cerrar a las 22.

El alcalde también confirmó que la ciudad cerrará los estacionamientos para todos excepto para los residentes. “La fiesta se terminó”, afirmó Gelber.

Además de Miami, Fort Lauderdale también cerrará sus playas públicas y limitará las horas de operación de bares, clubes y restaurantes.

Las medidas de emergencia entrarán en vigor este lunes 16 de marzo a partir de la medianoche.

“Todos debemos hacer nuestra parte para salvar vidas, y esto incluye proteger a nuestros residentes, visitantes y socorristas”, dijo el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis en una conferencia de prensa conjunta el domingo frente a la municipalidad de Miami Beach.

El miedo por la propagación de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, se agravó por la afluencia de “turistas de primavera” que visitan los paraísos subtropicales.

“Es posible que estos fiesteros universitarios no se preocupen por el coronavirus, pero podrían infectar a sus padres o abuelos, u otros con dolencias médicas subyacentes”, advirtieron al Miami Herald los líderes de Miami Beach. Es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejaron a los gobiernos locales que limiten las grandes reuniones de más de 250 personas y que practiquen el distanciamiento social en público.

“El status quo con las multitudes de vacaciones de primavera es absolutamente inaceptable”, dijo el comisionado de Miami Beach Mark Samuelian en un comunicado. “Todos los expertos de salud nos dicen que necesitamos distanciamiento social, menos interacción para reducir las transmisiones. Si bien me solidarizo con nuestros negocios y sus empleados, apoyo totalmente las medidas de emergencia adicionales del Administrador de la Ciudad para mejorar la seguridad pública “.

Según datos de los CDC, se han registrado en todo el país más de 3.000 casos y 62 personas han fallecido, la mayoría en el estado de Washington. Cuatro de las víctimas fatales se confirmaron en Florida .

Nueva York, el principal foco de EEUU

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este domingo de que ese estado se ha convertido en el foco principal de coronavirus en el país, con 729 casos positivos registrados y tres muertes relacionadas, y llamó al Gobierno federal a tomar medidas para aumentar la capacidad de sus hospitales porque, según advirtió, el 80 % de las 3.000 camas adaptadas para cuidados intensivos están ya ocupadas.

Cuomo explicó en una rueda de prensa retransmitida por internet que las cifras ascendentes de Nueva York son fruto de los mayores medios para hacer pruebas y que, de los 729 casos positivos, hay 137 personas hospitalizadas, de las cuales 65 están en cuidados intensivos (UCI) y de ellas, 46 entubadas.

“Debemos ralentizar la propagación del virus a un ritmo que el sistema sanitario pueda gestionar. No podemos impedir que la gente se infecte”, declaró el gobernador, que no descartó reevaluar al alza las imposiciones de reducción de densidad de población que ya están en marcha en Nueva York, como impedir reuniones de más de 500 personas, pero no consideró necesario “cerrarlo todo”, como sí han pedido cargos locales de la Gran Manzana.

“Si (los negocios) no aplican la ley, o si los números siguen creciendo a este ritmo, me pondré más agresivo con las regulaciones obligatorias. Hoy les he pedido que voluntariamente cierren sus puertas, cierre su restaurante, cierre su gimnasio”, agregó.

