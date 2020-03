Cinco factores que incidirían en la abstención o no en las elecciones de mañana

El principal factor que podría influir para que los votantes se abstengan de ir a las urnas, es la alarma del coronavirus

Santo Domingo, RD.- El país fue convocado para mañana por la Junta Central Electoral (JCE), a unas elecciones municipales extraordinarias porque fueron suspendidas las ordinarias del 16 de febrero. La abstención electoral históricamente en las votaciones municipales ha sido alrededor del 46%, pero la convocatoria de mañana tiene otros elementos que podrían influir para que la población acuda o no a ejercer el sufragio que van desde el temor por el coronavirus hasta la merma económica de partidos y candidatos. Al menos 5 factores influirán para que la ciudadanía acuda a no a las urnas.

1. Coronavirus. El principal factor que podría influir para que los votantes se abstengan de ir a las urnas es la alarma que se ha generado por la pandemia del Coronavirus por la facilidad con que se contagia y que hasta el momento las autoridades han confirmado cinco casos. El Ministerio de Salud hizo recomendaciones a la JCE para que implemente en los centros de votación, además la Organización Panamericana de la Salud aseguró que el virus no circula en el país por lo que no hay razón para no acudir a las urnas por temor al contagio.

A pesar de asas alertas lo cierto es que la población está atemorizada lo que se prueba por ejemplo, en los supermercados que las góndolas de productos de higiene están vacías y la gente ha comenzado a abastecerse de otros productos.

2. Movilizar el voto. En la cultura política y electoral del país se ha vuelto práctica que los partidos y candidatos deben movilizar a sus votantes hasta las urnas como mecanismo de garantizar el éxito. El miedo al contagio por Coronavirus podría impactar en la movilización del votante, debido a que el contagio es directo y las recomendaciones de la OMS son evitar aglomeraciones humanas para evitar la propagación. Es difícil que ante un panorama como ese los ciudadanos accedan a trasladarse en masa en autobuses, como ha sido la práctica.

3. Abstención municipal histórica. Los cargos municipales no generan el interés en los votantes como los proyectos presidenciales, pues históricamente la abstención municipal promedia 46%, mientras que la presidencial es de 30%. Los datos de los resultados de las votaciones en el nivel municipal se establece que en el 1998, de un total de inscritos para votar de 4 millones 129 mil 554 electores, votaron 2 millones 185 mil 805 lo que representa el 52.8% de participación y abstención de 47.2%, pues un millón 943 mil 749 electores no fueron a las urnas en esos comicios.

Las elecciones del 2002, registraran el mayor nivel de abstención a nivel municipal de un 50%. De un total de inscritos de 4 millones 664 mil 691, sufragaron 2 millones 366 mil 868 equivalente al 50%. En el 2006, la abstención fue de 42%, pues de 5 millones 369 mil 064 de inscritos en el padrón votaron 3 millones 138 mil 738 ciudadanos equivalente al 58% y no sufragaron 2 millones 230 mil 326 personas para el 42%.

Para el 2010, unos 6 millones de inscritos 116 mil 397 figuraban en el padrón de electores y fueron a las urnas 3 millones 498 mil 006 para un 57% de asistencia y un 43% se abstención.

4. ¿Apatía? La apatía hacia la política y la participación han sido de los factores que se han discutido luego que estallaran las protestas masivas que se escenificaron en el país por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, encabezadas por básicamente por jóvenes de clase media. Sin embargo, hay quienes consideran producto de la indignación por la suspensión de las elecciones podría incentivar a votar a personas que no lo tenían en agenda.

De hecho, parte de los jóvenes que se manifestaron en la Plaza de la Bandera han llamado a ir a las urnas y se han registrado como observadores de los comicios. El politólogo Freddy Ángel Castro consideró que las expectativas de participación que hay son superiores a las de febrero porque los sectores de clase media y alta que históricamente no vota en las elecciones municipales.

Además, los candidatos presidenciales de los principales partidos, Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo llamaron a la ciudadanía a acudir a las urnas en paz y de manera ordenada.

5. Merma en recursos. A pesar de que los partidos y sus dirigentes han incentivado a la ciudadanía para que acuda a las urnas, lo cierto es que han dicho que las finanzas de las instituciones políticas y los candidatos quedó fuertemente afectada por la suspensión de las elecciones y tres semanas adicionales de activismo. El día de las votaciones los partidos tienen que hacer grandes inversiones en dietas para los delegados y facilitar la movilización de sus votantes. La merma de recursos económicos se evidenció que pocos candidatos y partidos hicieron proselitismo para las elecciones extraordinarias.

Suspensión de elecciones

La suspensión de las elecciones munciipales del 16 de febrero generaon una gran indiganción que se manifestó a través de protestas masivas en distintos puntos del país, pero especialmente en la Plaza de la Bandera. La razón de la suspensión fue un fallo en el sistema de voto automatizado que se detectó desde la noche del sábado previo a las elecciones y que no pudo ser corregido para iniciar la votación que fue suspendida a las 11:00 de la mañana del 16 de febrero.

Sin respuesta sobre lo ocurrido el 16 de febrero

El resultado de la investigación que realiza la organización de Estados Americanos (OEA) al fallo del sistema de voto automatizado que provocó la suspensión de las elecciones del 16 de febrero no tiene fecha para publicarse, pero se ha informado que se sabrá antes de las elecciones del 17 de mayo que son presidenciales y congresuales. Todos los sectores sociales y los partidos políticos han pedido que se aclare lo ocurrido en el sistema de voto electrónico que impidió que la ciudadanía votar el 16 de febrero. Es la primera vez que el país hace elecciones municipales separadas de las presidenciales y congresuales. Los 3 mil 849 funcionarios que resulten electos en las votaciones serán juramentados en los nuevos cargos el 26 de abril, según lo establecido en el artículo 209 de la Constitución que manda a la celebración de elecciones separadas para el nivel municipal.

