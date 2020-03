Reinaldo Pared dice no lo contactaron para firmar formularios de candidaturas de Gonzalo y Margarita

Santo Domingo, RD.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, dijo este miércoles que no firmó los formularios de inscripción de las candidaturas de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño porque no se le constató.

A través de un tuit, Pared Pérez aseguró que la negligencia e inobservancia no fue de él, ya que nunca falta a sus responsabilidades.

Si no aparezco firmando los formularios de aceptación de candidaturas depositados en la @juntacentral, la negligencia o inobservancia no fue MÍA. A mi no se me constató y nunca he faltado a mis responsabilidades.

— Reinaldo Pared Pérez (@reinaldoparedp) March 11, 2020