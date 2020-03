Chocan dos trenes del metro en Ciudad de México: un muerto

25 heridos recibieron auxilios en el lugar y los 16 restantes fueron trasladados

Ciudad de Mexico.- Una persona murió y 41 resultaron heridas al chocar dos trenes del metro en Ciudad de México, un sistema que da servicio a una megalópolis habitada por más de 20 millones de personas, informaron las autoridades.

La alcaldesa Claudia Sheinbaum dijo que aparentemente uno de los trenes retrocedió y se impactó contra el otro.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche, indicó Sheinbaum en su cuenta de Twitter. Agregó que 25 heridos recibieron auxilios en el lugar y los 16 restantes fueron trasladados a hospitales. Todas las heridas eran “leves a medianas” y ninguna ponía la vida en riesgo.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó más tarde que sólo cuatro personas permanecían hospitalizadas. Agregó que están investigando las causas del percance.

Las autoridades del metro dijeron que los conductores de las dos formaciones sufrieron heridas.

Fotos del accidente en la prensa local mostraron vagones descarrilados y destruidos en la estación subterránea de Tacubaya y a los rescatistas que ayudaban a los heridos.

La directora del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, dijo en conferencia de prensa que se entregaron las “cajas negras” de los trenes, que contienen un registro “segundo a segundo” de lo sucedido, a la fiscalía municipal y que la información parecía estar intacta.

Los trabajadores habían separado los vagones amontonados y estaban despejando las vías. Se espera que la línea vuelva a funcionar el jueves por la mañana.

Serranía dijo que el accidente se produjo 20 minutos antes del fin del horario de servicio el martes por la noche, cuando un tren iba al taller para prepararlo para el otro día, y al retroceder se estrelló contra otro que estaba estacionado, el que quedó apilado sobre el primero.

“Se debía a que estos trenes no tienen un sistema que permite que, como los trenes modernos, que cuando colisionan el impacto sea absorbido por las cabinas y los elementos de seguridad que tienen”, dijo.

El sistema es manejado por un programa vigilado desde un centro de control. Los conductores no pueden actuar por su cuenta, dijo la funcionaria. “Si un conductor no recibe una orden directa no puede actuar por sí mismo”.

Añadió que se ha contratado a un experto internacional para realizar una investigación independiente.

El Metro de la Ciudad de México, uno de los más grandes y transitados del mundo, ha tenido al menos dos accidentes graves desde su inauguración hace medio siglo.

En 2015, un tren que no frenó a tiempo se estrelló contra otro en la estación de Oceanía, causando heridas a 12 personas, en lo que las autoridades calificaron luego de “doble error humano”.

En otro, más grave, un choque en la estación Viaducto en 1975 dejó 31 muertos y más de 70 heridos, de acuerdo con el diario El Universal.

Tacubaya es una importante estación donde se cruzan tres de las 12 líneas, y se informó de trastornos en el sistema durante la hora pico matutina del miércoles.

Las autoridades dijeron que el servicio de la Línea 1 sería reducido durante el día. La estación Tacubaya y otra contigua quedarían fuera de servicio, y 45 buses cubrirían ese tramo de 4 kilómetros (2,5 millas).

El metro transportó más de 1.600 millones de pasajeros en 2018, unos 4,4 millones por día, según cifras oficiales.