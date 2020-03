Minnesota vence a Detroit en partido celebrado en la República Dominicana

Santo Domingo.- Los Tigres de Detroit y los Mellizos de Minnesota se estuvieron enfrentando este sábado en la República Dominicana, en el Distrito Nacional. El partido fue en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un encuentro de los campos de entrenamiento.

EL dominicano Miguel Sanó, fue el jugador clave de los Mellizos, conectando un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada. El receptor Alex Avila aporto su granito de arena, remolcando dos vueltas y Drew Maggi anoto dos veces e impulso una carrera.

No es casualidad... ¡PODER para repartir en el Estadio Quisqueya Juan Marichal! 💥🚀 #LasMayores x #MLBDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/zfLZ0Nf4dp

El abridor por Minnesota fue David Smeltzer, lanzó tres innings de cinco vueltas, permitiendo dos cuadrangulares y ocho hits. Y el pitcher ganador fue Jake Reed quien picho el sexto inning en blanco. También estuvo lanzando el quisqueyano Jhoan Duran y en su aparición tuvo una entrada inmaculada, ponchando a 2 bateadores.

Por los Tigres de Detroit, los jugadores más relevantes fueron los dominicanos Jorge Bonifacio y Jeimer Candelario. Bonifacio conectó un vuelacercas solitario y Candelario un doble remolcador. Otros peloteros destacados fueron el puertorriqueño Harold Castro, quien la saco del parque, y Brandon Dixon que se fue de 2-2, con una remolcada y una anotada.

Jorge Bonifacio hit a home run and it 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 left the ballpark.@Elboni4 | #MLBDominicana pic.twitter.com/NIiWPToJKf

— Detroit Tigers (@tigers) March 7, 2020