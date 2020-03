Video: Tamara y Emilio se piden disculpas públicamente; dicen estaban estresados

View this post on Instagram

La pareja conformada por la comunicadora Tamara Martínez y el abogado Emilio López se pidió disculpas públicamente por las acusaciones y palabras externadas uno a otro a través de diferentes plataformas digitales y programas de televisión.