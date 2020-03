Coopnama entrega 255 nuevas becas universitarias a hijos de sus asociados en su 49 aniversario

Hasta el momento esta entidad ha entregado más de 987 nuevos profesionales al país

Santo Domingo, RD- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) continua escribiendo la gran historia de avance y sostenibilidad en su 49 aniversario, entregando 255 nuevas becas universitarias a hijas e hijos de sus asociados. Dedicando esfuerzos para que miles de jóvenes puedan cursar sus carreras universitarias completamente gratis.

Desde el año 2007, la Cooperativa de Maestros ha otorgado 2,453 becas con una asignación de más de 696 millones de pesos. Hasta el momento esta entidad ha entregado más de 987 nuevos profesionales al país.

El profesor Valentín Medrano destacó: “Cada una de estas becas hacen un aporte invaluable para los hijos de nuestros socios y socias, sus familias y también al país”. Al tiempo que agregó que en el Programa Nacional de Becas tiene acuerdos institucionales con casi todas las universidades del país.

Asimismo, el profesor Julio Batista, gerente de Gestión Académica, indicó que este es el único programa existente en República Dominicana, además de cubrirle la totalidad del costo por pago de crédito, inscripción, pago de tesis y monográfico, también le asigna recursos para el pago de transporte y material de apoyo.

La actividad contó con la participación de rectores y representantes de más de veinte universidades del país, con las cuales COOPNAMA tiene convenios para otorgar las becas a los bachilleres hijos de socios y socias de esta entidad.

Asimismo dentro del marco de la celebración de su 49 aniversario, la Cooperativa de Maestros, realizó la entrega de Donaciones y Ayudas para favorecer a los más necesitados de sus asociados. A este evento asistieron varias instituciones sin fines de lucro de todo el país.

Las instituciones beneficiadas en la actividad fueron: Fundación Comunitaria Con Nosotros (FUCCON), Hogar Crea de San Francisco de Macorís, Fundación de Saneamiento Ambiental de la Zurza (FUNDSAZURZA), Centro de Desarrollo Integral Padre Antonio Garay (CEDEIPAG), Consejo para el Desarrollo de Jarabacoa (CODEJA), Fundación Misionera Amor que Transforma, Asociación Dominicana de Rehabilitación, INC., Proyecto de Iglesia Evangélicas Fe de lo Alto, Escuela de Sordos Rayitos de Luz, Fundación Casa Niños Felices, Asociación de Persona con Discapacidad Física-Motora, INC. (ASODIFIMO), Centro Educativo y Formación Integral Unidad Divina, Asociación Dominicana de Rehabilitación, INC., Residencia Bethania Hogares de Adultos, Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Fátima, Defensa Civil, entre otras.

Algunos de los asociados que recibieron ayudas: Ignacio Hiraldo Parra, Dorisbel Pérez Pinales, Raúl Adames De Jesús, José Demetrio Abreu, Milagros Ercilia Mercelinda Saint- Hilaire Rodríguez, Arelis Altagracia Martínez Rodríguez, Avenirda Matos Pérez, Angélica María Monero Solís, María Iluminada Caraballo Blanco, Domingo Antonio Paulino Ureña, Ysidro Vargas Cabrera, Manuel De Jesús De La Cruz Collado, Mildred Del Carmen De Los Santos Herrera, Tomasina Guzmán Peguero, Manuel De León, Elizabeth Guerrero Pérez, Daniel Cuevas, Wirna Romelia Gómez Trinidad, Adalberto Almengo Díaz, Ana Gabriela De La Cruz De García, Santa Zacarías Alcántara Alcántara, Ángela María Núñez Severino, Ángel Emilio Guerrero Cueto, Teresa Altagracia Báez Javier De Alcántara, José Joaquín Medina Castillo, Alfredo Caraballo Vargas, Johanna Melanea Pérez Gómez De Vargas, Ramona Luisa Reyes Ramírez, Luis Fernando Almanzar Camilo, José Carlito Torres Peralta, Santa Lecida Peña Batista, Sandra Amparo Castillo, Rosa María Sanquintin, Juan De La Rosa, entre otros.

La Cooperativa de Maestros trabaja para beneficiar a sus asociados, otorgando 378,697 servicios de los cuales 146,000 son préstamos destinados para compras de viviendas, vehículos, terrenos, enseres, inversiones, negocios y especialidades educativas, beneficiando a más de 185 mil asociados.

El profesor Valentín Medrano, presidente del Consejo de Administración, indicó que Coopnama estará siempre comprometida a seguir mejorando el sagrado camino del trabajo para permitir el logro de un mejor balance social y financiero, con miras en mejoras de la condición de una vida digna del maestro y la maestra, forjador de una mejor nación.

“El compromiso de este esfuerzo colectivo es inmensurable. Avanzamos con los trabajos de la sede principal y próximamente iniciaremos las nuevas oficinas en Nagua, todo sin tomar un solo peso prestado, sin afectar nuestras reservas y mucho menos los servicios a los asociados, cuya matrícula para el 2019 ya sobrepasa los 185,000”, enfatizó el profesor Medrano.