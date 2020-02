OMS detalla razones para calificar "muy alto" el riesgo del coronavirus en el mundo

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enumeró las razones por las cuales el riesgo actual que representa el nuevo coronavirus es "muy alto".

En primer lugar, Ghebreyesus habla sobre la "dificultad" para identificar los casos debido a los inespecíficos síntomas y el "potencial de trasmisión" del virus, que todavía no ha sido identificado.

Por otro lado, subraya el "gran impacto" que el brote puede provocar en los sistemas de salud de algunos de los países afectados y de aquellos que están en riesgo.

A estos motivos se suma el incremento en la propagación de casos fuera de China, con el registro de "amplios grupos" de infectados reportados últimamente a nivel internacional. Asimismo, han influido en su capacidad de riesgo la "limitada capacidad" de realizar pruebas para identificar la enfermedad y la "potencial escasez" de suministros médicos.

The global #COVID19 risk is very high for following reasons (2):

-difficulty in identifying cases due to non-specific symptoms & the potential of undetected transmission

-potential for major impact on healthcare systems in some affected & potentially affected countries.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 29, 2020