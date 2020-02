Equipo político de Domingo Contreras denuncia cacerolazos fueron pagados

El equipo candidato del PLD informó que se trata de una “campaña sucia”

Santo Domingo, RD.-El equipo político del candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, denunció que los cacerolazos recibidos en el barrio de Los Callejones fueron pagados, según la confesión de unos de los supuestos participante del hecho.

“Domingo Contreras para el club Ramón del Orbe, las mujeres vamos a ponernos atenta, vamos a sacarle la hoya y los sartenes”, le instruía el dirigente mediante audio de Whatsapp, manifiesta el equipo de Contreras.

Alegadamente, la acción fue planificada y ejecutada por el equipo del regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Hernández (Monine), entre ellos los Señores Virgilio Soto, Aquiles Soto y Lourdes Soto, empleados de la Alcaldía del Distrito Nacional, explicó el equipo del candidato oficialista.

“A mí una persona de los Callejones, que yo no lo conozco muy bien, que le dicen Chanchi, fue que me dio 500 pesos a mí, y me dijo que busque más persona que le va a dar 500 pesos para tocar calderos a la orilla de la calle, pero que eso disque no le perjudicaba a nadie”, confesó uno de los contratados para hacer cacerolazos en contra de Domingo.

Tras haberse informado que Contreras había recibido un cacerolazo durante una actividad política, el equipo candidato del PLD informó que se trata de una “campaña sucia, que no tiene precedente en campaña electoral”.

Los “cacerolazos” se caracterizan por ser una manifestación en rechazo de algo, generalmente se realizan de forma pacífica, y se usan en la mayoría de los casos en repudio a las políticas de un gobierno o determinadas decisiones gubernamentales, y raramente en pro de algo.