Obispo Fausto Ramón Mejía saluda decisión de jóvenes de salir a defender la democracia en RD

Esto en el 176 aniversario de la independencia nacional

San Francisco de Macoris.- Al conmemorarse el 176 aniversario de la Restauración de la República el obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo, saludó la decisión de miles de jóvenes que en los últimos días se han manifestado en el país para defender la democracia, y que no quede impugne la situación electoral que provocó la suspensión de las elecciones municipales en todo el país el pasado l6 de febrero.

Mejía Vallejo, al valorar el gesto de los jóvenes que han salido a defender los valores de la democracia, llamó al pueblo dominicano a reflexionar y pensar en lo que podemos hacer para engrandecer nuestra patria, para purificar la libertad y la democracia que tanto sacrificio le ha costado a hombres y mujeres de nuestro país.

El prelado católico al pronunciar una homilía en el tedeum con motivo de la celebración del día de nuestra Independencia Nacional, sostuvo que es necesario que echemos a un lado, la enfermedad del individualismo o del yo, para pensar más en lo que tenemos que hacer en favor de nuestra familia, y de la sociedad.

Contenido relacionado: Continúan llegando personas a protesta pacífica en la Plaza de la Bandera

‘’Nos alegra que nuestros jóvenes estén despertando y pensando más en sus deberes y derechos en sus responsabilidades, en vez de estar metidos en discotecas y en otras actividades que tanto les perjudican, ojala que no sea una fiebre momentáneas, y que no sea el can y el figureo que nos motiven; que sea el Espíritu Santo que los conduzca hasta su madurez y el realismo, para que así un día tengamos la sociedad y el país que todos queremos y deseamos’’ proclamó Mejía Vallejo.

En su homilía el obispo de esta diócesis exhortó fervientemente a la sociedad francomacorisana y sus instituciones que forman parte de esta sociedad a detenerse y tomar la sabia decisión de comenzar a trillar el camino de la responsabilidad, para comenzar a vivir de una manera nueva los valores, sociales económicos, políticos, culturales y religiosos.

Por: Narciso Acevedo