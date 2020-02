View this post on Instagram

El reguetonero Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, mediante un live desde su cuenta de Instagram, expresó unas fuertes declaraciones acerca de las manifestaciones luego de que el pasado domingo la JCE suspendiera las elecciones municipales.

"En República Dominicana le dan 500 trapos de pesos, una canasta con un paquete de arroz y ya la gente vota, somos más que eso" dijo el cantante.

Recomendó a la juventud dominicana salir a votar por caras nuevas y que dejen el miedo que de esa forma se obtendría el cambio.