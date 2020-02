VIDEO: Durante interrogatorios, en presencia de su abogado, Manuel Regalado dijo que no había sido maltratado

Se escucha a Regalado aclarar que no había recibido golpes

Santo Domingo RD.- CDN tuvo acceso al video de parte de los interrogatorios que le practicó la Fiscalía de Santo Domingo Este y los investigadores de la Policía Nacional, la noche del martes previo a su libertad a las 11:50 de la noche, en el Palacio de la Policía Nacional, donde se escucha a Regalado aclarar que no había recibido golpes de parte de los agentes policiales.

A continuación transcripción del audio del interrogatorio.

Al inicio el fiscal e indica donde sentarse a Manuel Regalado y a su abogado Félix Manuel Decena.

El Fiscal Milcíades Guzmán dice vamos a iniciar el proceso y proceden a ordenar subir la temperatura del aire porque Guzmán estaba mojado, dice que se bañó con su sandalias y aún estaba mojada.

-Técnico de Claro: Antes de iniciar el proceso, mi familia y estuvo hoy aquí y mi abogado, y la primera pregunta que me hicieron era si me hubiesen maltratado yo le dije que no básicamente, que el trato que me han dado de cara al proceso, a excepción del hogar y mi familia ha sido todo lo contrario, yo entiendo que sobre el promedio.

-Fiscal Milcíades Guzmán: Para nosotros es importante porque no vamos a inventar cosas, usted sabe, pero, sabemos que hay personas también con este caso que tienen otros objetivos que no son jurídicos sino político y cosa así, ellos si te van a decir cosas así, yo no le doy mente a eso, los fiscales estamos impuesto a eso, no le hacemos caso.

En sus últimas palabras, el fiscal Milcíades Guzmán le indica la importancia de la presencia del abogado durante los interrogatorios.