VIDEO: Elton John interrumpe su concierto entre lágrimas y anuncia que tiene neumonía

El músico británico Elton John ha interrumpido un concierto este 16 de febrero en la ciudad neozelandesa de Auckland y ha revelado que padece neumonía.

La estrella, de 72 años, se quedó sin voz durante el 'show' y se disculpó entre lágrimas con sus fanáticos. "Quiero agradecer a todos los que asistieron al concierto de esta noche en Auckland. Fui diagnosticado con una neumonía atípica más temprano hoy, pero estaba decidido a ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible", escribió posteriormente en un mensaje en su cuenta de Instagram.

