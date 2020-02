Madonna abandona su último concierto ayudada por un bastón

La intérprete de "Like a Virgin" no está pasando por uno de sus mejores momentos

La reina del pop, Madonna de 61 años, abandonó el Teatro Palladium de Londres el pasado miércoles apoyada en el bastón y agarrada del brazo de uno de sus ayudantes, quien la acompañó hasta el coche que la llevó directamente al hotel.

La intérprete de "Like a Virgin" no está pasando por uno de sus mejores momentos. Sus problemas de salud le han obligado a cancelar por primera vez en sus 37 años de trayectoria varios conciertos en distintas ciudades, ha sido demandada por varios fans que la acusan de empezar sus actuaciones con varias horas de retraso o de cambiar sin previo aviso los horarios de los shows y, a lo largo de 2019 y comienzo de 2020, ha sido objeto de numerosas críticas por no dar la talla en el escenario.

Una decadencia que muchos achacan a su edad y condición física pero que la estrella desoye y, a juzgar por su respuesta, no muestra ningún signo de retiro inminente.

Madonna concibió su nueva gira como un show íntimo para tener una experiencia cercana a sus fans, pero ha vuelto a embarcarse en un espectáculo con un alto nivel de exigencia física por el número de coreografías.

Por si fuera poco, el Madame X Tour es la gira con más conciertos de toda su carrera. Más de cien recitales en seis meses. La combinación de todos estos factores ha hecho que su cuerpo diga basta, por mucho que ella se resista a aceptarlo.

"Por favor, perdonadme por este giro inesperado de los acontecimientos. Hacer mi actuación cada noche me divierte mucho y cancelar es una especie de castigo para mí pero el dolor que padezco ahora mismo me está superando y debo descansar siguiendo las recomendaciones del médico para poder volver más fuerte y continuar la gira de Madame X con todos vosotros", escribía en su perfil de Instagram para sus casi 15 millones de seguidores con motivo de la cancelación de los tres conciertos en Boston.