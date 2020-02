Actores de "100 días para enamorarnos" cuentan su peor anécdota de San Valentín

Algunas personas sueñan con tener un día de San Valentín perfecto junto a la persona que aman o que les gusta, o quizá ya lo tuvieron. Sin embargo, aunque se trate de una fecha celebrada en casi todo el mundo, hay veces que Cupido se las arregla para equivocarse de manera épica y lejos de ser perfecto resulta ser un desastre.

Los protagonistas de la próxima comedia romántica de Telemundo "100 días para enamorarnos" contaron algunas de las malas experiencias y que vivieron en un Día del Amor y la Amistad.

Con motivo del día de San Valentín, Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño, Sylvia Sáenz e Ilse Salas, confesaron a People sus mejores anécdotas sobre cuáles son los peores recuerdos que tienen de esa fecha.

El argentino David Chocarro, quien interpreta a Emiliano León en la nueva telenovela, contó cómo fue que un 14 de febrero, cuando era chico, no pudo llegar a una cita de amor, por lo que terminó su relación.

"Cuando era chico las cosas no me salían muy bien y había quedado en ir a tomar un helado con mi noviecita", comenzó a narrar el actor de 39 años. "Pero mis papás me castigaron así que no pude ir. Ahí no existían celulares ni nada, así que la dejé colgada, nunca llegué y se acabó mi relación. Lo que pudo ser una relación", contó Chocarro con nostalgia, sobre su recuerdo de San Valentín.

Sylvia Sáenz confesó que ella no cree en el Día del Amor y la Amista, pero existe una razón, y aunque fue una anécdota que ya olvidó en el momento fue la peor de las experiencias.

"Unos amigos míos me dijeron que me iban a presentar a un hombre que me cambiaría la vida. Me dijeron que estaba soltero y que también acababa de terminar con su novia, al igual que yo había terminado con mi novio", dijo la actriz que interpreta a Jimena Sosa en la telenovela.

"Confieso que, llegué a la cena toda arreglada y, pues, mi cita a ciegas había regresado con su novia y estaba allí cenando. Entonces, éramos mis amigos, el galán que me iban a presentar con la novia, y yo, sola, como siempre", contó Saénz, entre risas discretas.

"Por eso ya no celebro los 14 de febrero, ni me ilusiona el amor, ni creo en cupido, ni nada de eso, porque no existen", finalizó la actriz con un tono sarcástico.

Erick Elías, quien le da vida al personaje de Plutarco Cuesta en "100 días para enamorarnos" contó el "peor ridículo" que protagonizó un 14 de febrero.

"Fue hace mucho tiempo cuando apenas estaba invitando a salir a una niña, y uno se quiere lucir en ese momento. La llevas al mejor restaurante, al más bonito, y a la hora de la cuenta no pasó mi tarjeta y, pues, tuvo que pagar ella", contó el actor.

A quién le dieron un regalo en el día del amor y la amistad que no le gustó para nada, fue a Mariana Treviño, que al final terminó por aceptar las buenas intenciones de su enamorado.

"Un noviecillo me regalo un ziggy, un giant ziggy. ¿Se acuerdan de esos que tenían la cabezota inmensa? Muuuy cursi pero algo dulce", reconoció la famosa de 42 años que le dará vida a Remedios Rivera en la telenovela.

Finalmente, Ilse Salas, que será Constanza Franco, platicó de cómo se sorprendió, para mal, de la cita a la que la llevó su novio para celebrar el 14 de febrero, pues para ella no es relevante esa fecha.

"En algún momento un novio me invitó al cine en San Valentín. No sé cómo sea en donde ustedes viven, pero en México es la fecha en donde más gente hay. Y luego me llevó flores y chocolates de corazoncitos, pero yo ni sabía qué era el 14 de febrero porque a mí, ¡Me vale San Valentín!", contó la actriz.

Fuente: Telemundo