Joaquín Sabina sufre caída que lo obliga a cancelar concierto

El cantante Joaquín Sabina se desplomó el miércoles durante un concierto que estaba dando junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid, y los servicios de emergencia se lo llevaron en camilla del lugar. De acuerdo con medios españoles, el artista, que hoy cumplía 71 años, se cayó unos dos metros en el espacio que queda entre el escenario y el público. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana