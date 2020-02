Fernando Rodney quiere seguir en Grandes Ligas para obtener tres juegos salvados más

Rodney quiere colocarse como líder en salvamentos entre los dominicanos

SANTO DOMINGO.-El veterano lanzador de Grandes Ligas, Fernando Rodney, dijo por el momento que su única meta en el béisbol es conseguir tres juegos salvados para colocarse como el líder en salvamentos entre los dominicanos en las mayores.

En su carrera de 17 años en las Grandes Ligas, Rodney ha salvado 327 partidos, solo superado entre los dominicanos por Francisco Cordero, quien terminó con 329 recates.

“Yo solo quiero tres salvamentos más, de ahí en adelante que sea lo que Dios, quiera”, dijo Rodney, quien lanzó para 11 equipos en su carrera en las Grandes Ligas.

El nativo de Samaná, fue firmado en el 1997 por Ramón Peña para el conjunto de los Tigres de Detroit y desde entonces ha jugado para los conjuntos de: Anaheim, Tampa Bay, Marineros de Seattle, Cachorros de Chicago, Padres de San Diego, Marlín de Miami, Cascabeles de Arizona, Mellizos de Minnesota, Atléticos de Oakland y Nacionales de Washington, con el cual gano un anillo de Serie Mundial.

El destacado cerrador, quien en la temporada del año 2014 fue líder de juegos salvados de la Liga Americana con los Marineros de Seattle, explicó sus consideraciones momentos después de ser reconocido por la empresa SuperBets, por su exitosa carrera en el béisbol.

En su carrera ha sido seleccionado a tres Juegos de Estrellas. En dos ocasiones salvó 40 o más partidos y en 5 ocasiones ha salvado 30 o más partidos.

El lanzador tuvo una breve acción con el conjunto de los Leones del Escogido en la pasada temporada durante la serie semifinal, donde tuvo una efectividad de 6.75 en 1.2 entradas lanzadas.

Con relación a si ha recibido ofertas de equipos de Grandes Ligas, el relevista dijo que varios conjuntos han mostrado interés en sus servicios, sin embargo aún no hay nada definido.

“Si, varios equipos me han llamado, pero todavía no hay nada seguro, lo que si es que me mantengo entrenando a diario para cuando se presente la oportunidad de firmar con algún equipo”.

En otro orden, el pitcher manifestó que ha recibido ofertas del béisbol de Japón, pero aún no se decide por jugar en el continente asiático, porque está interesado en jugar en Estados Unidos.

“Varios equipos de Japón están interesados en que yo juegue allá, pero como te dije yo quiero tres salvamentos más. Después de eso no tendría problemas en jugar en cualquier otro sitio”, destacó el lanzador.

En cuanto al tema de la política, Rodney manifestó que no es político, no pertenece a ningún partido, ni tiene en mente incursionar en esa actividad.

Con relación a la actividad donde se le vio recientemente junto al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, aclaró que simplemente se trató de una cortesía de su parte.

“Lo que paso fue que la actividad del señor Abinader coincidió con que yo estaba en Semana donde mis familiares, cuando vi la camita quise saludarlo porque es una persona que me merece respeto, pero lo mismo hubiese hecho si fuera Gonzalo Castillo o Leonel Fernández “, aclaró.