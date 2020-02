Presentador británico Phillip Schofield anuncia que es gay

Phillip Schofield, famoso conductor de televisión de Londres, impactó al mundo con sus conmovedoras palabras tras revelar que es gay. La noticia la dio a conocer durante su programa en vivo de This Morning de ITV.

Schofield, de 57 años, primero compartió un extenso comunicado en el que informó con orgullo que gracias al apoyo de sus hijas y de su esposa rompía el silencio.

"Nunca se sabe lo que está sucediendo en la vida aparentemente perfecta de alguien, con qué problemas está luchando o el estado de su bienestar, por lo que no sabrán lo que me ha estado consumiendo últimamente... Con la fuerza y el apoyo de mi esposa y mis hijas, he llegado a un acuerdo con el hecho de que soy gay", escribió el presentador.

Phillip Schofield, quien ha presentado This Morning desde 2002, decidió hablar más a detalle de esta noticia durante la emisión televisiva.

Luchando contra sus lágrimas , Phillip Schofield dijo que sabía que a algunas personas la noticia les causaba "dolor y la molestia" , pero que este secreto lo había consumido durante años.

"I will sit here and say, actually, I'm proud of myself today. And I am proud of myself today." - Phillip Schofield coming out as gay on #ThisMorning today.

Using his power, fame, everything as such a force for good. What a legend. I'm so proud and emotional right now. pic.twitter.com/54KmW5rPiT

