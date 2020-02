Video: La respuesta de Iris Guaba tras filtrarse audio en redes sociales

View this post on Instagram

Así respondió la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, al ser preguntada sobre el audio que circula en las redes sociales donde se le escucha mandar a atacar a periodistas y a políticos de la oposición por críticas a que dicha institución licite electrodomésticos a solo días de las elecciones municipales que se realizarán el 16 de febrero. Al ser entrevistada via telefónica en el programa radial @elsoldelatarde, Guaba reconoció que ella envió el audio y lo justificó diciendo que "ella es humana". Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana