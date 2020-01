Leonel Fernández: “Sin jóvenes no hay proyecto político que tenga éxito”

Recordó que cuando llevó a cabo la lucha en defensa de la Constitución, fueron muchos los jóvenes que se integraron

Santo Domingo, RD.- El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó que para que un partido se convierta en una organización trascendente y se proyecte hacia futuro, necesita contar con la fuerza de la juventud.

“Sin jóvenes no hay proyecto político que tenga éxito”, dijo Fernández al participar en la presentación de la estructura de la Secretaría de la Juventud de Fuerza del Pueblo que preside José Ernesto Abud, el alcalde más joven de la República Dominicana.

Señaló que de lo que se trata es de ser parte de un movimiento orientado a la transformación de la comunidad, del país y del mundo.

“Y eso es lo que pretendemos hacer con esta fuerza joven”, apuntó, ocasión que aprovechó para aconsejar a los jóvenes a asumir causas y entender que para participar en la vida pública la edad no es un obstáculo.

Citó como ejemplo al personaje del año de la revista Time, Greta Thunberg, al recordar que habló ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas.

“Greta asumió una causa: la de la defensa ecológica de la humanidad, el combate al cambio climático”, manifestó el presidente de FP, quien explicó que las causas no nacen del ego, sino del deseo de luchar por algo que beneficie a la humanidad, apuntando que eso es lo que quiere de los jóvenes que integran la Fuerza del Pueblo.

Recordó que cuando llevó a cabo la lucha en defensa de la Constitución, fueron muchos los jóvenes que se integraron y se le acercaron para compartir su experiencia.

“Algunos se me acercaron en lo personal y me decían: ‘he descubierto mi interés en la política’, y al preguntarles por qué, me decían ‘porque hemos descubierto una causa’.

Manifestó que a diario se encuentran múltiples causas, y que un planeta en crisis reclama una juventud que esté consciente de ese problema para que se integre.

“Hay una lucha diaria por la seguridad ciudadana, la lucha por la transparencia y honestidad, por restituirle a la política la dignidad y el decoro, por el acceso a la salud, por una educación de calidad, por una justicia que este a la al altura de las normas del Derecho. Cada día ofrece una oportunidad que lo estimule a uno a ser parte de un proyecto”, destacó.

Resaltó a los presentes que por más talentosa que sea una persona, sola no lo podrá lograr un objetivo, resaltando la importancia de militar en un movimiento u organización.

“Tiene que ser parte de una entidad, de un grupo y en colectividad eso puede llevarse a cabo. Y ahí surge el liderazgo, que solo se da cuando se asume una causa con honestidad y con pasión. Eso es lo que nos proponemos con cada uno de ustedes dentro de la fuerza joven de FP como parte de este partido”, dijo.

Recordó que en su caso empezó a participar en política a través de un movimiento juvenil a los 17 años y que hoy cuando mira la historia se da cuenta que los grandes líderes empezaron a participar en política a través de movimientos estudiantiles, citando los casos de Juan Pablo Duarte, Rómulo Betancourt, Salvador Allende, Fidel Castro, entre otros.

“Siempre los jóvenes han desempeñado un rol protagónico y al destacarse, se convierten en los líderes nacionales a través del tiempo”, resaltó.

Dijo a los jóvenes presentes que son privilegiados porque están viviendo una época de profundos cambios como el científico-tecnológico.

“Ustedes son nativos digitales”, dijo Fernández al enfatizar que las generaciones que le preceden han tenido que emigrar.

Dijo que el mundo avanza hacia un modelo donde lo que predomina es la tecnología, biotecnología, robótica, nanotecnología, etc.

“El mundo continuará cambiando y los únicos que pueden entender ese cambio son los jóvenes, pero para lograr eso tenemos que llegar al Gobierno, para hacer posible que ustedes adapten esos cambios a la realidad de la República Dominicana, y lo primero es adoptar un sistema educativo de calidad, que en estos momentos no tenemos”, manifestó, al recordar como el país quedó en los últimos puestos en PISA en ciencias, matemática y lectura comprensiva, lo que dijo, es una vergüenza que no se puede repetir.

Resaltó que sin embargo, los estudiantes del Itla, quedaron en segundo lugar en una competencia similar en China, exhortando que con este ejemplo, queda claro que sí se puede.

“Y todo eso es lo que tenemos que impulsar desde la Fuerza Joven del Pueblo, que estará desarrollando actividades permanente en las distintas provincias del país. Yo creo en el concepto de líderes juveniles que van creando opinión pública. Esa es la dinámica que queremos crear”, dijo el presidente de FP.

Adelantó que en abril la Secretaría de la Juventud de FP tiene como meta incrementar a un millón, de medio millón de integrantes que tiene, para con ellos, vencer en las elecciones de febrero y de mayo.

Además de Fernández, hablaron durante el acto celebrado en el Hotel Dominican Fiesta, el secretario del a Juventud de Fuerza del Pueblo, José Ernesto Abud, así como también Michael Moreno, vicesecretario.