Washington Post suspende reportera por tuit sobre acusación de violación contra Kobe Bryant

El diario estadounidense The Washington Post suspendió temporalmente a una de sus periodistas luego de que publicara en Twitter un enlace a una investigación sobre unas acusaciones de violación contra Kobe Bryant, pocas horas después de conocida la noticia de su muerte.

El tuit de Felicia Sonmez del 26 de enero provocó una reacción violenta en las redes sociales al ser considerado inapropiado a la luz de los trágicos acontecimientos. Según aseguró la propia comunicadora, eso le significó además amenazas de "violación y muerte" y que la dirección de su casa fuera revelada en línea, situaciones que la obligaron a dormir en un hotel esa noche por su seguridad, recoge el periódico.

En medio de la aguda controversia, una editora ejecutiva de The Washington Post, Tracy Grant, le ordenó a Sonmez que eliminara de su cuenta en Twitter toda información relacionada con la denuncia. Petición que se cumplió.

La polémica levantada por Sonmez gira alrededor de un artículo del periódico Daily Best de 2016 que relata los detalles de una acusación de agresión sexual por parte de una empleada de un hotel, de 19 años, que el entonces jugador de Los Angeles Lakers visitó en 2003. Los cargos fueron retirados después de que la demandante se rehusara a declarar. Bryant reconoció haber mantenido relaciones sexuales consensuadas con la joven, pero más tarde aceptó que ella no había dado su consentimiento y se disculpó.

Sonmez aseguró en una entrevista que su intención era añadir información sobre la vida y carrera de la estrella de la NBA que en su opinión es importante, y porque para ella fue "discordante" la cobertura inicial de le dieron los medios al fallecimiento. "La seriedad de esas acusaciones es una parte válida de su legado y su vida (de Bryant). Esas acusaciones no deben minimizarse de ninguna manera", acentuó.

The Washington Post le otorgó una licencia administrativa pagada a la periodista argumentando que sus acciones "mostraban un juicio pobre que socavaba el trabajo de sus colegas". Al respecto, Sonmez cree que es todo lo contrario, porque sus mensajes les demuestran a los sobrevivientes de abusos sexuales que la prensa los ve, los escucha y no los ignora: "No importa lo rico, poderoso y amado [que sea un presunto atacante], lo trataremos con la seriedad que merece".

Fuente: RT