VIDEOS: Primeras imágenes desde Jamaica e Islas Caimán tras el terremoto de 7,7

El potente movimiento telúrico sacudió este martes el Caribe entre Jamaica y Cuba a las 14:23 (hora local). Su foco se registró a 125 kilómetros al noroeste de Jamaica, a una profundidad de 10 kilómetros.

Varios usuarios han recurrido a las redes sociales para compartir las primeras imágenes desde Jamaica e Islas Caimán, donde momentos antes se produjo un fuerte terremoto de 7,7.

Alright... this is getting serious now pic.twitter.com/Vn0FsoRvDb — Ayo FroGadd (@shansz_) January 28, 2020

Como consecuencia del terremoto se han abierto varios agujeros en el suelo, algunos de ellos de tamaño considerable.

En un informe publicado minutos después del sismo, el Centro de Alerta de Tsunami de EE.UU. (TWC) ha emitido una alerta de "olas de tsunami peligrosas", de entre 0,3 metros y 1 metro, para algunas costas de Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica.

Oh man , I really didn’t expect to see any destruction but bro what the fuck pic.twitter.com/4cxH6NjIYv — Ayo FroGadd (@shansz_) January 28, 2020

Además de Jamaica e Islas Caimán, el terremoto podría afectar varios países de la región, siendo los más cercanos al foco Cuba e Islas Caimán. La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informa que el temblor "fue percibido por la población de manera ligera" en los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo, en el sureste del país.

ISLAS CAIMÁN ⚠️| Primeros reportes indican que se generó el fenómeno de licuefacción del suelo en algunos sectores de la isla luego de la ocurrencia del terremoto 7.7Mw en el mar Caribe. Créditos: @The_Badger_jm (Twitter) pic.twitter.com/yUxYMPWowj — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) January 28, 2020

Fuente: RT