AUDIO: Conversación entre la torre de control y el helicóptero de Kobe Bryant

El helicóptero siniestrado en el que perdió la vida la leyenda del baloncesto Kobe Bryant junto a una de sus hijas, Gianna Maria Onore -de 13 años-, y otras 7 personas, incluido el piloto, recibió un aviso de que "se encontraba a un nivel demasiado bajo" momentos antes de desaparecer de los radares.

"Helicóptero 72EX, todavía está a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento", se oye decir a un controlador de tráfico aéreo en un clip de audio de dos minutos de duración que ha salido a la luz.

Esta fue la última comunicación entre el piloto y el control de tráfico aéreo, ya que momentos después se perdió el contacto con la aeronave y esta desapareció del radar.

"¿Helicóptero 72EX, Socal?", preguntó el controlador de tránsito aéreo en un intento de recibir respuesta. Momentos después, el helicóptero se estrelló en Calabasas (California) sin dejar supervivientes.

🇺🇸 Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz

— air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 27, 2020