Amelia Vega responde a quienes la criticaron por no publicar foto de Kobe Bryant

Para ella era mayor efectividad ponerse en el lugar de la esposa del deportista y orar por ella

La ex Miss Universo dominicana Amelia Vega respondió a quienes la criticaron a través de comentarios en redes sociales por no haber compartido al menos una fotografía del jugador de baloncesto Kobe Bryant, quien murió junto a su hija y otros siete acompañantes al estrellarse el helicóptero en el que se desplazaba.

Le puede interesar: Alex Rodríguez y JLo honran memoria de Kobe Bryant, al lamentar su muerte

La ex modelo explicó que para ella era mayor efectividad ponerse en el lugar de la esposa del deportista y orar por ella, en lugar de publicar en redes sociales.

“Ustedes se podrán imaginar cómo yo, como madre y esposa de un atleta que viaja por trabajo cada semana, cómo yo me he sentido. Esta señora me insulta, hasta dónde hemos llegado que el que uno ponga o no un post tiene que ver con lo que uno piensa. A mí me ha dejado mucho qué pensar y reflexionar sobre el comportamiento humano”.