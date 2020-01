Omega sufre parálisis facial; esta de reposo en su casa

El artista fue atendido y despachado a su residencia donde guarda reposo

El cantante urbano Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, sufrió una parálisis facial que requirió que sea llevado a emergencias.

Se supo que el artista fue atendido y despachado a su residencia donde guarda reposo.

Algunas presentaciones que tenía prevista fueron suspendidas.

La parálisis de Bell, como es conocida, causa debilidad repentina y temporal en los músculos faciales, y hace que la mitad de la cara se vea caída. Puede ser provocada por la hinchazón e inflamación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara, o después de una infección viral.

Hace unas horas, Omega hizo una publicación en Instagram que dice asi: “Mi gente , mis queridos , estoy recluido en un centro médico espero estar de vuelta en mis labores muy pronto, ya que gracias a Dios no es muy grabe mi problema de salud, no se preocupen por que estaré en óptimas condiciones, para continuar con la agenda de trabajo pendiente, le pido disculpas por las molestias ocasionadas estaré dándoles información para que estén al tanto de mi mejoría, bendiciones a todos, su artista merengue tropical moderno de República Dominicana omega (El Real) y fijándome bien no se ve nada mal el enfermito”.