Se encuentra fuera de peligro hombre que cayó a rieles del Metro de Santo Domingo

Video del momento de tensión y preocupación que se vivió la tarde de este viernes cuando un pasajero del Metro de Santo Domingo cayó a los rieles producto de un mareo. Esto ocurrió en el transfer a la línea 2. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana