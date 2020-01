VIDEO: Sacan seis gigantescas pitones de una tubería en la India

Guardas forestales del estado indio de Odisha han rescatado este lunes seis enormes pitones que habían quedado atrapadas en una tubería de hormigón abandonada.

La longitud de los reptiles, el más largo de los cuales medía 5,5 metros, impresionó a los lugareños, que publicaron videos y fotos de las serpientes, según ANI News.

Six Pythons recovered from Hume pipe in Dhenkanal district of Odisha. The biggest one was 16 feet in length. All were released in the near by forests.

Can u guess as to how long the Pythons grow? pic.twitter.com/U0uBMivUoB

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 13, 2020