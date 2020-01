Reclaman tutela de hermanas de menor de cuatro años que fue violada y asesinada en Santiago

La madre teme de que le puedan dar la tutela de las niñas al padre

Santiago, RD.- La familia materna de las hermanitas de Yaneisy Rodríguez reclaman a Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), les otorgue la custodia de ambas menores, temen no volver a verlas de ser entregadas a su padre.

Tanto la madre de las dos menores Yanery Rodríguez como sus padres, claman que las menores de 6 y 8 años les sean devueltas, pues de forma temporal ambas niñas están bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, mientras se realizan las evaluaciones psicológicas y trabajos sociales a ambos padres para determinar quién tendrá la custodia.

Esta mujer manifiesta temor de que le puedan dar la tutela de las niñas al padre, asegurando este no le permitirá volver a verlas, además de que él no tiene la capacidad para atenderlas y darles una buena crianza y educación, alegando es un hombre violento.

Esta segura no perdería de vista jamás a sus hijas, pues a raíz del suceso con Yaneisy de cuatro años, no confía en nadie.

La mujer explica que Ramón Antonio Pérez Espinal, de 67 años, padre de sus hijas luego de su separación jamás se encargó de ellas y que se limitaba darles una contribución económica de 1,500 pesos mensuales y que a raíz de la tragedia con la niña de cuatro ha querido salir a luz como un padre ejemplar.

La madre de Yaneisy ha dejado abandonada la casa donde vivía con sus tres hijas, asegura no soporta el dolor de llegar a la residencia y no encontrar a su hija más pequeña y que no sería justo que la alejen de las otras dos.

Por: Deyanira López