Ozuna le pide matrimonio a su compañera tras ocho años de relación

El especial momento quedó grabado, y el artista publicó el vídeo en su cuenta de Instagram

Tras ocho años de relación, el cantante urbano Ozuna le pidió matrimonio a su compañera Taína Marie Meléndez.

"Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial, (porque) no tenía tiempo. Quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y más grande en la vida, y en este tiempo tan especial que estamos pasando, las navidades, la pasamos súper, hicimos mucha rumba, vinimos aquí a celebrarlo y pues le pedí matrimonio porque yo quería casarme", expresó Ozuna ante un grupo de familiares que se reunió con ellos para celebrar la ocasión.

El especial momento, en el que Ozuna y Taína están acompañados por sus dos hijos Sofía, de 6 años, y Juan Andrés, de 3, quedó grabado, y el artista publicó el vídeo en su cuenta de Instagram con un calce que lee: "Un día muy especial".

De inmediato, colegas, como el reguetonero Wisin y la cantante española Rosalía -con quien Ozuna grabó el dúo "Yo por ti, tú por mí"- lo felicitaron en los comentarios.

Tras despedir el año en Las Vegas, Ozuna y su familia de trasladaron a un destino de deportes de nieve cuya localización no fue precisada.

"Soy un tipo claro, no he sido fácil. Han sido ocho años casi ya, no de matrimonio, de noviazgo, en altas y bajas pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos... es bien difícil la juventud, el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho, que de la vida por mí, yo no sabía lo que era eso hasta después de varios años y de verdad que pues lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato", fueron las palabras con las que Ozuna inició su mensaje.

El 24 de diciembre pasado, también con un mensaje en su cuenta de Instagram, Ozuna celebró ocho años de relación con su esposa. "Celebrando ocho años con mi esposa, y este mes cumple Jacob y cumple Sofi. Los amo con la vida. Mi gente, cuida a tu familia, que son los únicos reales que te aman solo a cambio de amor y cariño, feliz Navidad", escribió el artista junto a una imagen en la que aparece con su familia.

Fuente: El Nuevo Día