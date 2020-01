“Joker”: Joaquin Phoenix, favorito para el Oscar, ha sido arrestado

Todos los viernes desde octubre último hay protestas en Washington DC en contra del cambio climático, manifestaciones lideradas por la actriz Jane Fonda; quien ha sido detenida en varias oportunidades por las autoridades, así como sus colegas actores. Esta vez Joaquin Phoenix, favorito a llevarse el Oscar 2020 por “Joker”, estuvo entre los detenidos.

