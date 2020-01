VIDEO: Anciano balea a un hombre, molesto por los daños en su departamento de Las Vegas

Robert Thomas, de 93 años, llamó el lunes 2 de enero a la administración del complejo de viviendas en el que vive para quejarse por las inundaciones y problemas que causó una fuga de agua en su domicilio de Las Vegas (EE.UU.).

Minutos después, caminó hasta la oficina y le dio dos balazos a un empleado, detalló la Policía este lunes 6 de enero. Por estas acciones, fue detenido y acusado de intento de asesinato, entre otros cargos.

NEW: Las Vegas police released video showing a 93-year-old resident allegedly angry over water damage in his unit shooting his apartment manager twice before authorities took him into custody; the victim’s injuries were not life threatening. https://t.co/58tr653A0u pic.twitter.com/krLyRwcEIZ

