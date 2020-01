Reportan explosiones en la Zona Verde de Bagdad tras el impacto de al menos dos misiles

En Bagdad se han escuchado fuertes explosiones en la noche de este miércoles. Según reportes de los medios, al menos dos proyectiles han caído en la llamada Zona Verde, el área más fortificada de la capital iraquí, donde se concentran las instalaciones gubernamentales y diplomáticas.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 8, 2020