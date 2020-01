Selena Gómez dona cinco millones de dólares a Australia tras devastadores incendios

Selena Gómez mostró su lado más humano al no ignorar los incendios que vienen consumiendo a Australia y que ya cobró la vida de 500 millones de animales y de 23 personas. De esta manera, la cantante de pop se sumó a otras celebridades como Nicole Kidman y Pink, que hicieron importantes donaciones para intentar detener el fuego.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la expareja de Justin Bieber se mostró conmovida por el incendio forestal, que, hasta donde indicaron, habría matado a la mitad de koalas, poniendo en peligro su existencia.

“Absolutamente devastada por los incendios en Australia. Orando por todos los afectados y todos los primeros en responder”, escribió en su red social.

Asimismo, Selena Gomez anunció que dará su granito de arena y pidió a sus seguidores que también hagan lo mismo.

“Estoy haciendo una donación y me encantaría que consideraran hacer lo mismo si pueden", agregó la celebridad, adjuntando una foto de unas personas abrazadas y llorando.

Aunque no quiso decir cuánto dinero haría llegar, al poco tiempo se filtró que la suma sería de cinco millones de dólares.

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up ❤️ https://t.co/aEqW5SPKPG

— Selena Gomez (@selenagomez) January 4, 2020