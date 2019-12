Muere el actor Sebastián Ferrat por una supuesta infección tras comer carne de cerdo

De acuerdo con estas informaciones, Ferrat habría permanecido hospitalizado desde hace meses al padecer cisticercosis, una infección ocasionada por el parásito Taenia solium y que produce quistes en diferentes zonas del cuerpo, tal y como describen la enfermedad desde MedlinePlus. Esta enfermedad le habría sumido en un estado de coma desde el pasado mes de octubre, según ha apuntado la prensa local.

La cisticercosis, la infección que, supuestamente, contrajo el actor, es causada por la ingesta de larvas de una especie de tenia que suele estar presente en carne de cerdo mal cocida o en mal estado. Este tipo de tenia produce quistes en diferentes partes del cuerpo, como los músculos y el cerebro.

No obstante, su familia no ha confirmado que el deceso del actor se deba a que Ferrat haya padecido cisticercosis. De hecho, a través de una publicación en la página de Facebook del propio Sebastián Ferrat se negó el pasado 20 de octubre que el intérprete se encontrara enfermo: "Estoy bien, no se preocupen. Sólo estoy un poco alejado de las redes [sociales]. Mil gracias por su apoyo y comentarios", rezaba el 'post'.