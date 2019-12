Cherry Scom: “Por favor alcalde de La Vega dele una oportunidad a este pobre loco… no me meta preso”

View this post on Instagram

Mi gente De la Vega Si en realidad me conocieran, No Me Harían Ese Dańo Nunca Pensé Que Yo Al Tirarme a Esa Fuete Tan Hermosa De La Vega me pondría en esta Situación Alcalde De La Vega dele una Oportunidad A Este Pobre Loco No Se Que Seria De Mi Sin Cantar en los carnavales De la Vega Mire ALCALDE Hasta @kikoelcrazylm me Tiene blokeo, No le mantén La Alegria A Este loco sano Que es de ustedes, Les Pido Mis Sinceras Disculpas Solo Quiero SER feliz Como Dice @badbunnypr Por Favor Alcalde De la Vega No me meta Preso PORFAVOR 🙏🙏🙏